Ватикан, 14 февраля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск поздравил всех влюблённых с Днём святого Валентина, в проповеди понтифик сказал, что молится и благословляет влюбленных.

Benhur Arcayan Папа Франциск I

«Сегодня (14 февраля) День святого Валентина, я обращаю свои мысли и поздравления к обрученным и влюбленным, молюсь за них и благословляю», — сказал Франциск.

Напомним, сегодня в ряде стран, в том числе и в России, отмечается День святого Валентина — День всех влюблённых. Хотя этот праздник имеет католические корни, в последнее время он потерял религиозный окрас. В России празднование носит исключительно светский характер.

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