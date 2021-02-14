Москва, 14 февраля, 2021, 16:33 — ИА Регнум. «Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации», — сказал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ, сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

В ходе встречи президент посоветовал журналистам задать вопрос об отношениях с Японией в контексте суверенитета южных Курильских островов главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Как известно, все Курильские острова по Конституции России являются частью территории России.