Путин и Курилы: мы не будем делать того, что противоречит Конституции РФ
Москва, 14 февраля, 2021, 16:33 — ИА Регнум. «Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации», — сказал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ, сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Иван Шилов ИА REGNUM
Курильские острова
В ходе встречи президент посоветовал журналистам задать вопрос об отношениях с Японией в контексте суверенитета южных Курильских островов главе МИД РФ Сергею Лаврову.
Как известно, все Курильские острова по Конституции России являются частью территории России.