В сети обсудили высказывание Путина о развитии отношений России с Японией
Москва, 14 февраля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия хочет и будет развивать отношения с Японией, но не в противоречии с российской Конституцией, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 14 февраля в социальной сети Facebook.
«Никаких отношений не будет. Не говорите глупости», — Elmar R.
Многие пользователи поддержали мнение Путина. Граждане уверены, что отношения с Японией России необходимы.
«Спор за Курилы — это спор за территориальные воды, в которых ведётся богатейший вылов рыбы и морепродуктов. Мнение Путина поддерживаю», — пишет Денис Л.
Некоторые комментаторы предположили, что, несмотря на желание со стороны руководства России, Япония не пойдёт на уступки и не станет отказываться от претензий
«Вопрос в том, захочет ли этого Япония? В России нет друзей, у неё все либо враги, либо холуи», — считает Myroslav K.
Нашлись и те граждане, которые предложили ответить Японии зеркальными территориальными претензиями и объявить свои претензии на остров Хоккайдо.
«Хоккайдо — земли айнов, принявших российское подданство в 18-м веке. Пора вернуть остров себе», — поделился своим мнением Максим В.
Напомним, 14 февраля президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия хочет и будет развивать отношения с Японией, но не в противоречии с российской Конституцией.