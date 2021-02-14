Боровск, Калужская область, 14 февраля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Калужской области за сутки подтверждён один летальный исход пациента с COVID-19. Об этом сообщает 14 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

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От осложнений, вызванных COVID-19, умер житель Боровского района 1961 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 240 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.