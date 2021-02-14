Москва, 14 февраля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Лучшим фильмом о любви в России считают лирическую комедию Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведённого порталом Superjob.

Цитата из к/ф «Любовь и голуби». Реж. Владимир Меньшов. 1984. СССР Семья

В качестве лучшего фильм «Любовь и голуби» выбрали 13% участников опроса. Вторую строчку рейтинга с 10% голосов занял фильм-катастрофа «Титаник» Джеймса Кэмерона. В пятёрку лучших фильмов о любви также вошли «Красотка», «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба».

Аналогичный опрос проводился порталом Superjob 10 лет назад. Тогда «Любовь и голуби» и «Титаник» разделили лидерство, получив по 9% голосов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проведённый в октябре 2020 года опрос показал, что жители России считают лучшим фильмом о работе и карьере комедию «Служебный роман» Эльдара Рязанова.