Вашингтон, 14 февраля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Около 1,3 млн автомобилей марки Mercedes-Benz в США будет отозвано из-за некорректной работы модуля вызова экстренных служб eCall. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Mercedes-Benz

Проблема с модулями eCall была выявлена после дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Mercedes-Benz — система передала в экстренные службы неверные данные о местоположении автомобиля. Последующие проверки показали, что ошибка связана с некорректной работой программного обеспечения.

Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) порекомендовало отозвать автомобили Mercedes-Benz, выпущенные в период с 2016 по 2021 годы. Под отзыв попадёт почти 1,3 млн автомобилей. Отмечается, что проблема с модулями eCall будет исправлена обновлением программного обеспечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале компания Tesla отозвала в США более 130 тыс. автомобилей из-за проблемы с сенсорным экраном камеры заднего вида.