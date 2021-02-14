Ашхабад, 14 февраля, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В минувшем, 2020 году, рост ВВП Туркмении составил 5,9%. Об этом 12 февраля в ходе своего выступления на расширенном заседании Кабинета министров заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Текст выступления лидера Туркмении 13 февраля был опубликован в 39 выпуске ежедневной газеты «Нейтральный Туркменистан».

Kremlin.ru Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

«Мы сохранили высокие темпы роста национальной экономики. В прошлом году рост ВВП составил 5,9 процента, в том числе в промышленности — 3,3, торговле — 15,1, транспортно-коммуникационной отрасли — 4,7 процента», — говорится в выступлении Бердымухамедова.

Президент Туркмении также добавил, что было создано порядка двенадцати тысяч рабочих мест и был сохранен курс национальной валюты (манат). Кроме того, более $38 млрд было инвестировано в строительную отрасль.

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«В прошлом году за счет всех источников финансирования сдали в эксплуатацию 45 крупных объектов производственного и социального назначения общей стоимостью около 8 миллиардов долларов США», — добавил Бердымухамедов.

В 2020 году было заготовлено около 1 миллиона 500 тысяч тонн пшеницы и более 1 млн 200 тысяч тонн хлопка. По словам лидера Туркмении в минувшем году были сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью более двух миллионов квадратных метров, в числе которых квартиры повышенной комфортности.

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