Екатеринбург, 14 февраля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Самолёт Екатеринбург — Уфа вернулся в аэропорт «Кольцово». Предварительной причиной называют срабатывание датчиков, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Инцидент произошёл 14 февраля. Рейс выполняла авиакомпания «Red Wings». На борту находились 92 пассажира.

Сейчас идёт проверка. Свердловская транспортная прокуратура ведёт контроль за работой служб аэропорта «Кольцово», а также следит за соблюдением прав пассажиров.