Даллас, США, 14 февраля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Даллас Старз» проиграл в серии послематчевых буллитов команде «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Thomas Skrlj. AHL Джейсон Дикинсон в составе хоккейного клуба «Даллас Старз»

Игра прошла на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У «Далласа» голами отличались оформивший в игре дубль Джейсон Дикинсон (26-я и 49-я минута) и Джо Павелски (60-я, при игре 6×4). В составе «Каролины» голы забили Джордан Мартинук (28-я), финский форвард команды Теуво Терявяйнен (40-я) и Джордан Стаал (43-я, в большинстве).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались «Харрикейнз», победный бросок на счету Винсента Трочека.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов и российский форвард «Каролины» Андрей Свечников не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Даллас», потерпевший пятое поражение подряд, сыграет 16 февраля с командой «Нэшвилл Предаторз». «Каролина», для которой это вторая подряд победа, в этот же день встретится с клубом «Коламбус Блю Джекетс».