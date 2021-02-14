Сан-Хосе, США, 14 февраля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» обыграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс»

Игра прошла на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась победой гостей со счетом 1:3.

В составе победителей голы забили Джонатан Маршессо (14-я минута, в большинстве), Марк Стоун (30-я минута, в большинстве) и Чандлер Стивенсон (47-я минута, в большинстве).

Автором единственной шайбы «Сан-Хосе» стал чешский форвард команды Томаш Гертл (40-я).

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов не отметился результативными действиями за 18 минут 23 секунды игрового времени.

Отметим, в следующем матче «Вегас», проигравший прошлую встречу, сыграет 15 февраля с командой «Колорадо Эвеланш». «Сан-Хосе», для которого это второе подряд поражение, 16 февраля встретится с клубом «Анахайм Дакс».