Донецк, 14 февраля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В минувшие сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 14 февраля в пресс-службе представительства республики в СЦКК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Вооруженные силы Украины подвергли обстрелам село Ленинское, выпустив в направлении населенного пункта пять гранат из подствольного гранатомета. Также указанный населенный пункт был обстрелян из стрелкового оружия.

В результате нарушения перемирия жертв среди мирного населения и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ также обстреляли село Ленинское в ДНР.