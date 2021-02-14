Ханты-Мансийск, 14 февраля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Югре за сутки обнаружили 144 новых случая заражений коронавирусом. Об этом 14 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

Александр Куликов ИА REGNUM Компьютерная томография

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 138 случаев.

На 14 февраля основные очаги заражения зафиксированы в 21 муниципалитете: Сургут — 29 случаев; Нягань и Ханты-Мансийск — по 11; Нефтеюганский район и Югорск — по 10.

С начала пандемии на 14 февраля в Югре зафиксирован 49 681 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 47 214 человек, скончались 705 пациентов с COVID-19 (на одного человека больше, чем днём ранее).