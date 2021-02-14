Мельбурн, Австралия, 14 февраля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев переиграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в четвертом круге турнира Australian Open, первом в сезоне турнире серии Большого шлема, проходящем в Мельбурне. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Спортсмен из России переиграл канадца в пяти сетах со счетом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.

Соперники провели на корте 3 часа 26 минут. За это время Карацев, занимающий 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), подал навылет 11 раз, три раза ошибся при подаче и смог реализовать пять из шести возможных брейк-пойнтов. Его оппонент, являющийся 19-й ракеткой мира, девять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять из 14 брейков.

Отметим, в матче четвертьфинала соперником Карацева станет победитель противостояния между австрийцем Домиником Тимом и Григором Димитровым из Болгарии.