Москва, 14 февраля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что, несмотря ни на что, Россия никогда не бросит Донбасс и его жителей. Об этом глава государства сказал в разговоре с главными редакторами ряда СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

По словам Путина, у него перед глазами стоят люди, которые получили травмы и увечья в ходе войны в Донбассе, особенно дети. Несмотря ни на какие обстоятельства, Россия никогда не бросит Донбасс, подчеркнул российский лидер.

При этом он отметил, что, прежде чем принимать какое-то окончательное решение по Донбассу, российские власти, в том числе и СМИ, должны тщательно взвесить все последствия.

«Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами — я говорю на наших с вами, потому что вы — четвертая власть — на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», — сказал президент России Владимир Путин.

Напомним, что власти Луганской и Донецкой народных республик заявили о том, что их страны берут курс на вхождение в состав России. В январе 2021 года в Донецке состоялся форум «Русский Донбасс», в работе которого приняли участие депутаты Госдумы, главные редакторы российских СМИ, а также общественные деятели из России.