Москва, 14 февраля, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Дефицит на вторичном автомобильном рынке в России объясняется нехваткой у дилеров новых автомобилей, сообщила представитель площадки «Авто.ру» Валентина Ананьева порталу Autonews.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильный поток

Эксперт отметила, что во второй половине 2020 года в России начал восстанавливаться спрос на вторичном автомобильном рынке. В частности, в октябре предыдущего года продажи подержанных автомобилей оказались рекордными за последние пять лет.

Ананьева добавила, что при этом на рынке новых автомобилей сохраняется дефицит. Это приводит к тому, что люди, планировавшие замену подержанного автомобиля на новый, откладывают покупку.

Ещё одна причина нехватки автомобилей на вторичном рынке связана с типовым циклом владения авто, составляющим в России пять с половиной лет. Эксперт отметила, что сейчас на вторичный рынок должны выйти автомобили, купленные после 2014 года, а тогда наблюдались низкие продажи новых автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года средневзвешенная стоимость легкового автомобиля на вторичном рынке в России составила 550 тыс. рублей, что на 10% больше показателей 2019 года.