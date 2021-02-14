Барселона, Испания, 14 февраля, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» нанес поражение команде из Витории «Алавес» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Save the Dream Лионель Месси

Игра прошла на поле стадиона «Камп Ноу» в Барселоне и закончилась победой хозяев со счетом 5:1.

Голами в составе победителей отличились оформившие в матче дубль португальский защитник «Барселоны» Франсиску Тринкан (29-я и 74-я минута) и аргентинский форвард Лионель Месси (45+1-я, 75-я), а также защитник Хуниор Фирпо (80-я).

Автором единственного забитого мяча «Алавеса» стал нападающий Луис Риоха, отличившийся на 57-й минуте.

Отметим, по итогам матча «Барселона» набрала 46 очков, что позволило ей вновь занять второе место в турнирной таблице Примеры. У «Алавеса» 22 очка и шестнадцатое место.