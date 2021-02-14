Поддерживающих РФ граждан Украины нужно ограничить в правах — генерал ВСУ
Киев, 14 февраля, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Граждане Украины, которые положительно относятся к России и поддерживают Российскую Федерацию должны быть ограничены в своих правах, заявил экс-заместитель секретаря СНБО Украины, генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос в интервью каналу «Апостроф ТВ».
По мнению украинского генерала так называемые сепаратисты проживают на территории Украины и по его мнению к данной категории граждан стоит отнести всех, кто хорошо относится к России и отрицает якобы присутствие российских войск в Донбассе.
Кривонос считает, что в течение тридцати лет при попустительстве украинской власти на граждан страны якобы оказывала влияние «российская пропаганда» в условиях отсутствия украиснкой национальной идеи.
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Напомним, украинская сторона вопреки отсутствию каких-либо доказательств, неоднократно заявляла, что в Донбассе якобы ведет войну с армией РФ, а не воюет прежде всего с мирными жителями республик Донбасса, против которых в апреле 2014 года Киев начал так называемую антитеррористическую операцию. Целью обвинений в адрес России является намерение официального Киева переложить ответственность за войну в Донбассе на Российскую Федерацию.
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Как сообщало ИА REGNUM, генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал, что за два года украинскую армию покинули порядка семидесяти тысяч военных.