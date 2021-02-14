Киев, 14 февраля, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Граждане Украины, которые положительно относятся к России и поддерживают Российскую Федерацию должны быть ограничены в своих правах, заявил экс-заместитель секретаря СНБО Украины, генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос в интервью каналу «Апостроф ТВ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воспоминание

По мнению украинского генерала так называемые сепаратисты проживают на территории Украины и по его мнению к данной категории граждан стоит отнести всех, кто хорошо относится к России и отрицает якобы присутствие российских войск в Донбассе.

«Сепаратисты с нашей стороны, а те, кто поддерживает оккупантов (видимо имеется ввиду власть Донецкой и Луганской Народных Республик — ИА REGNUM) на той территории (в республиках Донбасса — ИА REGNUM) — это коллаборанты…[Сепаратисты — это] все те, кто говорит, что Россия — это хорошо, что России нет на Донбассе, что (их мысль) Украина является недогосударством и не имеет право на собственное существование…», — заявил он.

Кривонос считает, что в течение тридцати лет при попустительстве украинской власти на граждан страны якобы оказывала влияние «российская пропаганда» в условиях отсутствия украиснкой национальной идеи.

«На протяжении тридцати лет у нас не сформирован вопрос на государственном уровне национальной идеи, национальных ценностей, нет национальной политики, нет вопросов вообще ценностей, которые нас объединяли, поэтому часть людей за счет активной российской пропаганды… поэтому часть людей в случае отсутствия влияния со стороны украинской власти воспринимала информацию, которую давали как раз активно россияне. Это большое количество людей, вот почему говорю закон нужен (закон о коллаборантах — ИА REGNUM), потому, что закон четко определит даже политические права этих граждан. Имеют ли они право принимать участие в выборах. Я бы провел бы некоторые ограничения (в правах — ИА REGNUM)…Во время войны с Россией те, кто проявляют поддержку России должны быть ограничены в своих правах как граждане», — отметил он.

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Напомним, украинская сторона вопреки отсутствию каких-либо доказательств, неоднократно заявляла, что в Донбассе якобы ведет войну с армией РФ, а не воюет прежде всего с мирными жителями республик Донбасса, против которых в апреле 2014 года Киев начал так называемую антитеррористическую операцию. Целью обвинений в адрес России является намерение официального Киева переложить ответственность за войну в Донбассе на Российскую Федерацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал, что за два года украинскую армию покинули порядка семидесяти тысяч военных.