Сочи, Краснодарский край, 14 февраля, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Здание двухэтажного торгового центра загорелось в городе Сочи. Об этом 14 февраля сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

23.mchs.gov.ru Пожарные ликвидируют пожар в ТЦ в Сочи

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство около 03:00 мск. Загорелось здание торгового центра «Самшит» в Адлерском районе Сочи на улице Демократической. Было объявлено тушение пожара по рангу №2.

В ликвидации возгорания задействованы 58 человек и 19 единиц техники, предварительная площадь пожара составляет около 800 кв. метров.

Информация о пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном пострадавшем при пожаре в аптеке в Ингушетии.