Вашингтон, 14 февраля, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Побеседовать в социальной сети пригласил президента России Владимира Путина бизнесмен, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Соответствующее сообщение Маск сделал на своей странице в Twitter.

(сс) jdlasica, Илон Маск

Маск упомянул в своём обращении официальный аккаунт Кремля и спросил президента России, не хочет ли он присоединиться к беседе в голосовой социальной сети Clubhouse. После этого Маск добавил, что для него было бы большой честью поговорить с Путиным. Отмечается, что последняя фраза была написана на русском языке.

До настоящего времени обращение Маска остаётся без ответа.

Приложение Clubhouse появилось относительно недавно. В нём можно общаться лишь голосовыми сообщениями, присоединяясь к беседам на разные темы. Особенностью Clubhouse стало то, что зарегистрироваться в нём можно лишь заняв очередь, либо по приглашению. Clubhouse уже снискала популярность среди многих общественных деятелей, политиков, бизнесменов и деятелей культуры.

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