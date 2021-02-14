Конакри, 14 февраля, 2021, 04:35 — ИА Регнум. Четыре человека стали жертвами лихорадки Эбола, вспышка которой зарегистрирована впервые с 2016 года в Гвинее. Об этом 13 февраля сообщило Agence France-Presse (AFP).

(сс) UNMEER. Simon Ruf Медицинский персонал центра профилактики и лечения от лихорадки Эбола

Четыре летальных исхода были зафиксированы от геморрагической лихорадки Эбола в Западной Африке в районе юго-восточной провинции Гвинеи, Нзерекоре.

В свою очередь, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал в своём Twitter о двух предполагаемых случаях заражения лихорадкой Эбола в Гвинее. По его словам, сведения об этих случаях были получены от отделения ВОЗ в стране. В настоящее время проводятся проверочные тестирования.

Напомним, вирус, вызывающий лихорадку Эбола, был впервые зарегистрирован в 1976 году в Заире (сейчас Демократическая Республика Конго). Самая сильная вспышка заболевания произошла в 2013—2016 годах, эпидемия охватила Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о третьем случае заболевания лихорадкой Эбола подтвердили в провинции Северное Киву в Демократической Республике Конго.