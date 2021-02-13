Вашингтон, 14 февраля, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Семь сенаторов-республиканцев проголосовали за импичмент экс-президенту США Дональду Трампу. Трансляцию из Сената Конгресса Соединённых Штатов 13 февраля вели все американские новостные телеканалы.

Здание Конгресса США

Всего за проведение процедуры импичмента экс-президенту США проголосовали 57 сенаторов, из них семеро — однопартийцы Трампа. Против высказались 43 законодателя. По правилам, для принятия импичмента нужно набрать 67 голосов из 100. Таким образом, для вынесения обвинительного заключения бывшему американскому лидеру не хватило десяти голосов.

Это уже вторая попытка объявить импичмент Трампу. Как и первая, она прошла процедуру принятия в нижней палате Конгресса, но затем политик был оправдан сенаторами. Уникальность ситуации состоит в том, что Трамп на сегодняшний день является единственным президентом в истории США, который дважды подвергался процедуре импичмента, при этом второй раз уже после сложения с себя полномочий главы государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп был оправдан в рамках процедуры импичмента Сенатом Конгресса США.