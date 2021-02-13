Лондон, 13 февраля, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Британское издание Independent извинилось перед российским бизнесменом Романом Абрамовичем за статью о том, что против предпринимателя необходимо ввести санкции.

Rajasekharan Parameswaran Роман Абрамович

В издании пояснили, что речь идёт о статье от 6 февраля, в которой утверждалось, что Абрамович якобы является хранителем «незаконного состояния руководства России».

Данные утверждения, пишет издание, принадлежали соратнику блогера Алексея Навального Леониду Волкову. Сама газета тогда «ошибочно опубликовала» их.

«Мы не хотели утверждать, что он должен быть подвергнут карательным санкциям», — пишет Independent.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее так называемый фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО — иностранным агентом) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против предпринимателей Романа Абрамовича и Алишера Усманова, главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, председателя ВЭБ Игоря Шувалова, журналиста Владимира Соловьёва и других.

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