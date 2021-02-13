Киев, 13 февраля, 2021, 22:23 — ИА Регнум. «Европейские друзья» во время визита украинской делегации в Брюссель 9−12 февраля заверили, что интеграция Украины с ЕС и НАТО будет усилена, заявил вечером 13 февраля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кукиш

По словам премьера, самый первый и самый главный итог визита — дан старт переговорам о дальнейшей либерализации торговли между Украиной и ЕС.

«Мы надеемся, что результатом этих переговоров станет увеличение квот для украинских товаров, которые мы экспортируем в ЕС… Второе — это вопрос «промышленного безвиза» (доступ украинских непродовольственных товаров на рынки европейских стран без дополнительной сертификации), уже в ближайшее время будет завершена работа миссии, которая должна проверить готовность Украины к такому режиму», — отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что евроинтеграционные стремления — это «красная нить», которая проходит через всю работу правительства и «топ-приоритет» для Киева.

ИА REGNUM напоминает, что 11 февраля в присутствии Шмыгаля еврокомиссар Оливер Варгеи заявил, что ЕС не видит необходимости менять действующее соглашение об ассоциации с Украиной, поскольку оно до сих пор имеет «неиспользованный потенциал». Он признал формальное согласие ЕС на пересмотр соглашения, но подчеркнул, что это согласие еще не означает договоренности об обновлении документа.

Эксперты отмечают, что ЕС вполне логично не собирается пересматривать соглашение об ассоциации с Украиной, а «лохов, которые до сих пор верят в добрых дядь и тёть и сказки о свободной торговле, в этом мире наказывают жёстко».