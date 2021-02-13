Москва, 13 февраля, 2021, 20:46 — ИА Регнум. В Москве на 16 февраля предварительно назначено прощание с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Юрием Власовым, который скончался 13 февраля. Об этом сообщил глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов журналистам РИА Новости.

Траурные свечи

По его словам, мероприятие пройдет в храме Боткинской больницы.

«Ориентировочно… прощание с Юрием Петровичем Власовым будет организовано… 16 февраля… — сказал Агапитов, ссылаясь на дочь Власова. — Время уточняется».

Как передавало ИА REGNUM, экс-спортсмен Юрий Власов скончался 13 февраля на 86-м году жизни.

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