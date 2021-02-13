Москва, 13 февраля, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 13 февраля в социальной сети Facebook.

Россия и ЕС

«Мир не сошелся клином на НАТО, и бюрократия ЕС это не Европа от Брюсселя до Владивостока. Россия должна вернуть своё влияние на страны бывшего СССР и увеличить интеграционные усилия», — считает Сергей Е.

Многие пользователи одобрили высказывание министра иностранных дел России. Они уверены, что решение отказаться от отношений с Евросоюзом пойдёт только на пользу стране.

«Ну, наконец-то! Ах, простите, извините, мы выражаем протест и озабоченность. Огромная страна с ядерной кнопкой, а задрипаная Европа с огромными проблемами учит нас, как ковырять в носу пальцем», — пишет Mikhail A.

Некоторые комментаторы и вовсе не нашли никакого смысла в продолжении отношений между Россией и Евросоюзом. Они считают, что после всех санкций, направленных против Российской Федерации, вести диалог с Брюсселем просто невозможно.

«Какой смысл в отношениях с Евросоюзом, после санкций и вмешательства во внутренние дела РФ?», — задаётся вопросом Лана К.

Нашлись и те, кто указал на то, что подобную риторику необходимо было использовать намного раньше.

«Я вообще не понимаю, почему это не было сказано намного раньше. Представьте, что было бы, если бы Россия лезла во внутренние дела на уровне послов в Англию или США. Что бы они нам сказали? В мире уже давно не работают старые мировые структуры, начиная от ВАДА и заканчивая ООН. Все воспринимают только силу, военную или экономическую. К счастью это начинают понимать Китай и Россия», — поделился своим мнением Иван К.

Напомним, 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил о том, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если такой разрыв инициирует Брюссель.