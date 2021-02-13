Вашингтон, 13 февраля, 2021, 18:40 — ИА Регнум. В Сенате Конгресса США возобновилось заседание в рамках процесса импичмента экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Трансляцию ведёт телеканал CBS News.

Pax Ahimsa Gethen Надувной Дональд Трамп

Ожидается, что заседание начнётся с принятия решения о вызове свидетелей, однако официальных заявлений на этот счёт пока сделано не было.

Если свидетелей вызывать не будут, то стороны выступят с заключительными заявлениями.

Как сообщало ИА REGNUM, желание демократов не допустить бывшего главу Белого дома Дональда Трампа к следующим президентским выборам в США заставляет их прибегнуть к процедуре его импичмента. Об этом 12 февраля заявил адвокат экс-президента страны Майкл ван дер Вин в ходе слушаний в американском Сенате.

Читайте также: Сенат США продолжит заседание по импичменту Трампа 13 февраля