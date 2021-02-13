Москва, 13 февраля, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Бывший спортсмен Юрий Власов, который являлся олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике, скончался 13 февраля на 86 году жизни. Об этом сообщил глава федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов «РБК Спорт».

Юрий Власов (в центре) на олимпийском пьедестале. Рим. 1960

По его словам, Юрий Власов, вклад которого в советский спорт и тяжелую атлетику неоценим, олицетворял не просто спорт, а также был «ярким примером для подражания и как писатель, и как политик».

О том, где произошла трагедия, не сообщается. Причины смерти Власова также пока не называются.

Напомним, в 1960 году в Риме Власов стал олимпийским чемпионом, а в 1964 году в Токио он занял на Играх второе место.

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