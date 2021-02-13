Москва, 13 февраля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Более 100 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 13 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM В аэропорту «Шереметьево»

Так, по состоянию на 16:04 мск в аэропорту «Домодедово» задержан 51 рейс, еще 19 отменено; в аэропорту «Внуково» задержано 16 авиарейсов, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержано 14 рейсов, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что 13−14 февраля жителей столицы России ждёт испытание сильным снегом и метелью.