Ереван, 13 февраля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Землетрясение произошло в Армении в районе Еревана. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщают армянские власти.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

По предварительным данным, произошло землетрясение магнитудой 5−6 баллов. Данные о разрушениях пока не поступали.

Местные жители сообщают о проблемах с интернетом и мобильной связью у некоторых операторов.

Некоторые люди выбежали на улицу, опасаясь обрушения зданий.

Однако, данные о жертвах и разрушениях пока не поступали.