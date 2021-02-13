Бухара, Узбекистан, 13 февраля, 2021, 14:59 — ИА Регнум. На должность мэра города Бухары в Узбекистане утвержден Уткир Жумаев, который с марта 2020 года был исполняющим обязанности городского главы, сообщает 13 февраля пресс-служба администрации города Бухары.

Adam Jones Бухара

Данный вопрос был рассмотрен 13 февраля на сессии Бухарского городского совета. Кандидатура Жумаева была одобрена депутатами.

Напомним, в 2009—2012 годах Жумаев работал директором дорожной компании «Бухороавтойўл». В 2012—2015 годах возглавлял учебный центр «Кнауф Гипс Бухара». До марта 2020 года был заместителем мэра Бухары по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства.