Москва, 13 февраля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов рассказал, чем будут заниматься советники директоров школ по воспитательной работе. Об этом Кравцов поведал в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия — 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Образование

По словам Кравцова, в министерстве просвещения решили, что советники директоров школ по воспитательной работе будут заниматься организацией внеучебной деятельности учеников.

«Это молодой человек, выпускник педагогического вуза, который говорит со школьниками на одном языке и который организует его внеучебную деятельность: спортивные мероприятия, походы в театр, музеи, общение», — пояснил министр Кравцов.

При этом чиновник подчеркнул, что работа советников по воспитательной работе никак не будет связана с идеологическим контролем, речь идет только об организации внеучебной деятельности.