Челябинск, , 13:14 — REGNUM В Челябинской области утром 13 февраля этапом с боевой стрельбой завершились учения соединения реактивной артиллерии Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Учения начались 11 февраля маршем из пункта постоянной дислокации артиллеристов в Курганской области на полигон в Чебаркульском районе Челябинской области. В ходе учений подразделения реактивной артиллерии провели стрельбы из 220 мм реактивных систем залпового (РСЗО) «Ураган» по различным целям, находящимся на дальностях от 10 до 20 километров.

При выполнении поставленной задачи расчёты отработали ведение огня способом «артиллерийской карусели». Этот приём позволяет значительно повысить живучесть батарей за счёт сокращения до минимума времени нахождения установок на огневых позициях.

«Всего к учениям было привлечено более 700 военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники, в том числе из состава подразделений обеспечения», — отмечается в сообщении военного ведомства.

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