Киев, 13 февраля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. США как стратегический партнер Украины могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны в Донбассе и возвращении украинских территорий, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в одном из телеинтервью 13 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

Отвечая на вопрос о возможном присоединении США к переговорам по Донбассу, он отметил, что теоретически присоединение кого-то нового к этому формату возможно, но это должно быть решение всех четырех участников переговоров (Украина, Россия, Франция и Германия).

Также Ермак заявил, что представители новой администрации США, в частности президент Джо Байден, вице-президент Камалла Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, «очень хорошо знают и понимают Украину, понимают ситуацию в нашей стране».

Поэтому, считает чиновник, отношения между США и Украиной должны выйти на новый качественный уровень.

В завершение Ермак подчеркнул, что уже сегодня руководство Украины имеет некоторые контакты с новой администрацией США, и далее «они будут только развиваться».

ИА REGNUM напоминает, что накануне Ермак заявил — офис президента Зеленского считает, что любые дальнейшие переговоры по урегулированию в Донбассе сейчас невозможно вести, «когда убивают наших людей».