Киев, 13 февраля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Журналистов телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK лишили аккредитации в Верховной раде, сообщил 13 февраля народный депутат фракции «Голос» Роман Лозинский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Только согласные

Лозинский напомнил, что он является одним из инициаторов отзыва аккредитации, поскольку по его оценке, телеканалы занимались лишь «подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента».

Парламентарий также заявил, что это не последние «диверсионные» СМИ на Украине, но начало (борьбы с ними) «положено неплохое».

ИА REGNUM напоминает, что санкции против трех телеканалов украинская власть ввела 2 февраля, чтобы привело к блокированию трансляции. При этом «112 Украина», NewsOne и ZIK продолжают работать на своих площадках в YouTube, хотя украинская власть уже подала официальный запрос с целью пресечь трансляцию и там.