Журналистов запрещенных на Украине телеканалов лишили аккредитации в Раде
Киев, 13 февраля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Журналистов телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK лишили аккредитации в Верховной раде, сообщил 13 февраля народный депутат фракции «Голос» Роман Лозинский.
Лозинский напомнил, что он является одним из инициаторов отзыва аккредитации, поскольку по его оценке, телеканалы занимались лишь «подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента».
Парламентарий также заявил, что это не последние «диверсионные» СМИ на Украине, но начало (борьбы с ними) «положено неплохое».
ИА REGNUM напоминает, что санкции против трех телеканалов украинская власть ввела 2 февраля, чтобы привело к блокированию трансляции. При этом «112 Украина», NewsOne и ZIK продолжают работать на своих площадках в YouTube, хотя украинская власть уже подала официальный запрос с целью пресечь трансляцию и там.