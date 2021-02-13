Москва, 13 февраля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В результате сильного снегопада в Москве за сутки выпало 65% месячной нормы осадков. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает столичное метеорологическое бюро.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Напомним, что сильный снегопад начался в Московском регионе утром 12 февраля и продолжается до сих пор.

За ночь выпало порядка 40% месячной нормы осадков (15 мм). Всего с начала снегопада — 65% месячной нормы (24 мм). Норма осадков для Москвы в феврале — 36 мм.

Из-за сильнейшего снегопада дорожная ситуация в Москве остается тяжелой. Город завяз в пробках.