Тегеран, 13 февраля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. 12 февраля генеральный директор портов иранской провинции Систан и Белуджистан, а также глава морского департамента заявили, что импорт основных товаров через порт Чабахар зарегистрировал рост на 71 процент в текущем иранском году (начался 21 марта 2020 года). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Alireza numberone Порт Чехбехар в Иране

Бехруз Агаи сделал эти замечания, отметив, что транзит и импорт основных товаров через крупнейший порт Ирана продемонстрировали рост на 95 и 71 процент в текущем году соответственно.

«Будучи одним из важных портов на юго-востоке страны, порт Чабахар занимает особое место в обменах Ирана с другими странами региона благодаря своему стратегическому расположению и доступу к международным открытым водам», — отметил Агаи.

При этом он сообщил: «Данный порт является новым узлом для экспорта различных иранских товаров, так что продукция поступает как из восточных регионов страны, но и также из северо-западной и центральной частей Ирана».

Он отметил, что импорт основных товаров через этот стратегический порт в текущем году вырос на 71 процент по сравнению с предыдущим годом.