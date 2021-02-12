Амритсар, Индия, 13 февраля, 2021, 00:57 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксированы в штате Пенджаб на северо-западе Индии. Об этом 12 февраля сообщил на своем сайте Национальный центр сейсмологии при индийском правительстве.

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Эпицентр землетрясения располагался рядом с городом Амритсар, а его очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались столице страны Нью-Дели. Информация о пострадавших и разрушения не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Мургабском районе Таджикистана.