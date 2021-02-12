Бутембо, Конго, 13 февраля, 2021, 00:42 — ИА Регнум. Третий случай заболевания лихорадкой Эбола подтвердили в провинции Северное Киву в Демократической Республике Конго, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

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Сообщается, что новый пациент — 22-летняя женщина, заразившая от человека, который уже скончался. В настоящее время она находится в медицинском центре Катва в городе Бутембо, там ей оказывают необходимую помощь.

При этом источники агентства Синьхуа во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что в Бутембо уже прибыла дополнительная группа сотрудников для оказания помощи местным медработникам в отслеживании инфицированных. Отмечается, что за минувшую неделю уже выявлено около 200 контактировавших с заболевшими лихорадкой Эбола.