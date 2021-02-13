Вашингтон, 13 февраля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден приостановил запрет на скачивание TikTok и WeChat на время, пока новая администрация Белого дома пытается определить, действительно ли китайские приложения создают угрозу национальной безопасности, пишет 12 февраля BBC.

Solen Feyissa TikTok

Идея о блокировке китайских приложений была высказана экс-президентом США Дональдом Трампом, который рассматривал варианты ограничительных мер против TikTok, опасаясь, что приложение может передавать частную информацию китайским властям.

Новая администрация Байдена попросила о временной отмене ограничений на TikTok и WeChat, решив заново проанализировать, насколько эти приложения действительно угрожают безопасности страны.

Это означает, что оба приложения могут продолжить функционировать в США.

Напомним, что 10 февраля Байден также приостановил ход сделки по продаже американского сегмента TikTok компании Oracle, которая является крупнейшим производителем программного обеспечения в США.

TikTok начал переговоры с Oracle после того, как Трамп поставил условие, что TikTok сможет работать в США только если ее американский сегмент будет выкуплен американской компанией.