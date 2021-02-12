Вашингтон, 12 февраля, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Выдачи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Вашингтону будет добиваться нынешнее американское руководство, пишет 12 февраля The New York Times.

Espen Moe Джулиан Ассанж

Об этом сообщил представитель американской генпрокуратуры. «Мы продолжаем добиваться экстрадиции», — заявил он.

Читайте также:Трамп не намерен помиловать Ассанжа

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ассанж, преследуемый Соединёнными Штатами за его публикации о роли Вашингтона в «арабской весне» и другие материалы, показывающие американское руководство не в лучшем свете, находится в лондонской тюрьме.

Суд в Лондоне отказался экстрадировать журналиста в Штаты из-за неустойчивости его психологического состояния. Добавим, что здоровье Ассанжа подорвано длительным пребыванием взаперти: сначала в посольстве Эквадора, затем — в тюрьме Лондона.