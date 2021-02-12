Вашингтон, 12 февраля, 2021, 23:23 — ИА Регнум. Администрация нового президента США Джозефа Байдена намерена закрыть специальную тюрьму на базе Гуантанамо на Кубе. Об этом заявила на брифинге 12 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

(cc0) Тюрьма в Гуантанамо. США

«Это определённо наши цель и намерение», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Псаки отметила, что пока администрация находится «в процессе изучения данного вопроса» и консультации о том, какие шаги потребуется предпринять для закрытия тюрьмы, ведутся во взаимодействии с различными ведомствами.

Напомним, тюрьма на территории базы ВМС США в заливе Гуантанамо была создана в 2002 году. В ней во внесудебном порядке содержат иностранцев, подозреваемых американскими властями в терроризме. Правозащитники неоднократно заявляли о пытках, применяемых к содержащимся в тюрьме заключённым.

Сама база была взята США у Кубы в бессрочную аренду в 1903 году. Власти республики добиваются ухода американских военных, однако закрытие базы возможно лишь по обоюдному согласию.

Закрыть тюрьму в Гуантанамо обещал ещё 44-й президент США Барак Обама, однако это не сделано до сих пор.

В январе в МИД России выразили надежду, что новая администрация Соединённых Штатов «выполнит данные в своё время Вашингтоном обещания и незамедлительно закроет тюрьму в Гуантанамо».