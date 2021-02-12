Луганск, 12 февраля, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Некомплект личного состава достиг 65% в двух бригадах ВСУ в зоне так называемой операции объединённых сил, сообщил 12 февраля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потери

Филипоненко «По данным нашей разведки, некомплект личного состава в 14-й и 92-й бригадах ВСУ с учётом находящихся на излечении, в отпусках и на обучении уже достиг 65%».

Представитель ЛНР рассказал о последствиях такой неукомлектованности: налицо изматывание служащих ВСУ, поскольку они практически бессменно несут дежурства на передовых позициях.

Филипоненко добавил, что морально-психологическое состояние украинских военных также обращает на себя внимание: выросло количество случаев нарушений воинской дисциплины, пьянства и употребления наркотиков.

Добавим, что Народная милиция республик Донбасса регулярно фиксирует случаи употребления наркотиков и алкоголя в рядах ВСУ, нередки случаи дезертирства.