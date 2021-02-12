Дамаск, 12 февраля, 2021, 22:31 — ИА Регнум. За сутки террористы «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществили 33 обстрела в Идлибской зоне деэскалации, сообщили 12 февраля в пресс-службе Минобороны РФ.

reibai Цитадель Алеппо

Уточняется, что в провинции Идлиб боевики провели 15 обстрелов, в провинции Латакия — девять, в провинции Алеппо — четыре и в провинции Хама — пять обстрелов.

Напомним, сутками ранее в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Большая часть обстрелов — 17 — произошла в самом Идлибе.