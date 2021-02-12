Санкт-Петербург, 12 февраля, 2021, 22:27 — ИА Регнум. В Петербурге избрана мера пресечения двум представителям сферы ритуальных услуг подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Виктор Васнецов. Могильщик. 1871

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в городе прошли более десяти обысков в нескольких ритуальных компаниях из-за присвоения денежных средств, совершенного с использованием должностных положений.

В итоге в пятницу, 12 февраля, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения задержанным правоохранительными органами Денису Малышеву и Сергею Соснину.

По данным следствия, Соснин, заведующий кладбищем «Горбунки» в Ленинградской области, получал от граждан денежные средства за оказанные муниципальным предприятием ритуальные услуги, но на расчетный счет предприятия деньги не вносил, либо вносил не полностью. В частности, как считает следствие, он получил от заказчика 85 000 рублей за ритуальные услуги путем перевода на банковскую карту, которые затем присвоил.

Соснину избран домашний арест по 9 апреля 2021 года, против чего завкладбищем не возражал.

Мастер по захоронениям в МУП «Святой Константин» Малышев, по данным следствия, в мае 2020 года получил от гражданина за ритуальные услуги 50 000 рублей, выдав чек заказчику только на 25 660 рублей; в ноябре 2020 получил от другого человека 60 780 рублей, полностью забрав денежные средства себе.

Малышеву судом избрано заключение под стражу по 9 апреля текущего года. Фигурант дела считает свое преследование незаконным и необоснованным.