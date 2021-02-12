Вашингтон, 12 февраля, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Санкции должны быть введены американским президентом Джо Байденом в отношении участников проекта «Северный поток — 2», несмотря на важность отношений США с Германией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Об этом заявили сенатор-республиканец Джим Риш (штат Айдахо) и сенатор-демократ Джин Шахин (штата Нью-Гэмпшир), сообщает 12 февраля Bloomberg.

Комментируя предложение правительства Германии к США не вводить санкции в отношении участников СП-2, сенаторы заявили, что они обеспокоены.

«Отношения США с Германией — краеугольный камень трансатлантического альянса, — говорится в заявлении. — Но позволить завершить «Северный поток — 2» — это неконструктивный шаг для этого партнёрства».

Напомним, Der Spiegel проинформировал о том, что ЕС и Германия ведут переговоры с США о возможности на определённых условиях вывести СП-2 из-под санкций Штатов.

Берлин, как пояснили источники издания, предложил ввести механизм прекращения поставок газа по СП-2 в случае нарушений прав человека и международного права со стороны России.

Кроме того, Германия предложила Штатам, пишет журнал, заключить сделку о международном энергетическом партнёрстве с учётом интересов Вашингтона и Киева. Со своей стороны Берлин выделит миллиард евро на строительство терминалов по приёму американского сжиженного природного газа.