Москва, 12 февраля, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Банк России не видит возможностей для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Об этом заявила 12 февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«По нашим оценкам, мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета ЦБ.

Набиуллина отметила, что регулятор намерен сохранять мягкую кредитную политику в 2021 году, поддерживая восстановление российской экономики после острой фазы кризиса, однако дальнейшее её смягчениеможет привести к дополнительному росту проинфляционных рисков.

Напомним, Банк России сегодня принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 4,25% годовых. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, назначено на 19 марта.

Ранее на неделе Международный валютный фонд рекомендовал Банку России снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в текущем году.

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