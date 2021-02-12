Нижний Новгород, 12 февраля, 2021, 21:15 — ИА Регнум. В Нижегородской области вынесли приговор бывшему заместителю начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Виталию Гудкову, обвинявшемуся в поборах со своих подчиненных.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Гособвинителю удалось доказать вину подсудимого экс-силовика в превышении должностных полномочий.

Отметим, что ранее следственный комитет установил, что летом 2019 года Гудков случайно затопил квартиру соседей и потребовал от своих подчиненных передать ему деньги для возмещения им ущерба.

В итоге он получил от 11 сотрудников ФСИН 245 тысяч рублей, которые затем отдал жильцам соседней квартиры.

Суд приговорил Виталия Гудкова к одному году лишения свободы условно.

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