Москва, 12 февраля, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Минские соглашения, подписанию которых сегодня, 12 февраля, исполнилось шесть лет, так и не были выполнены, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зачистка

Комментируя шестилетие Минска-2, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что документ «стал следствием госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса, не признавшего националистическую политику новых властей».

Одобренные СБ ООН Минские соглашения стали частью международного права. Мир в Донбассе, согласно договорённости, должен был наступить к концу 2015 г., но этого не произошло — по вине Украины.

Захарова «Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает всё возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать Минские договорённости».

Российский дипломат добавила, что ВСУ продолжают обстреливать Донбасс, сохраняется торгово-экономическая и транспортная блокада ДНР и ЛНР, буксует обмен удерживаемых лиц, так и не решены вопросы амнистии и особого статуса. Украина окончательно теряет Донбасс.

При этом ДНР и ЛНР строго соблюдают Минские соглашения, а также ради их выполнения идут на компромиссы с Украиной. Пример тому — «формула Штайнмайера», предполагающая поэтапное вступление в силу закона об особом статусе Донбасса, решение о разведении сил сторон на отдельных участках линии соприкосновения, а не на всей её протяженности.

Захарова «С большим трудом в июле 2020 года удалось уговорить Украину принять дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, которые, к сожалению, сегодня продолжают нарушаться украинскими военными».

Представитель МИД РФ указала на усилия России по сближению позиций Киева, Донецка и Луганска, чтобы Минские соглашения смогли реализоваться. Идёт работа с ОБСЕ, кроме того, действует «нормандский формат» переговоров (Россия, Украина, Германия, Франция).

Между тем украинская сторона всё явственнее демонстрирует свою незаинтересованностью в выполнении Минских соглашений. Об этом говорят высказывания руководства Украины.

Владимир Зеленский не раз утверждал, что Минские соглашения нужны «не для урегулирования конфликта, а для сохранения санкций против России» . Захарова «[Украинский] президентне раз утверждал, что Минские соглашения нужны

Первый украинский вице-премьер Алексей Резников заявлял, что Минские соглашения «исполнить невозможно» и что документ якобы нуждается «в модернизации».

А из уст главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кравчука прозвучало заявление, будто бы «Минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта».

Помимо заявлений, Киев проводит соответствующую политику, показывая пренебрежение к Минским соглашениям. Принимаются законы, делающие невозможным возврат Донбасса Украине. Это касается дискриминации рускоговорящих, героизации нацизма, цензуры СМИ на Украине.

Москва заявляет о безальтернативности Минских соглашений как основы по урегулированию ситуации на Украине. Только полное, добросовестное и последовательное выполнение всех пунктов Минска-2 способно положить конец войне.

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