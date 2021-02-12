Валанс, Франция, 12 февраля, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Мэр французского города Валанс Николя Дарагон, ранее открыто поддержавший семью убитой 28 января сотрудницы бюро трудоустройства, получил в свой адрес угрозы расправы. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Исламисты

Уточняется, что надписи «Дарагон, мы поступим с тобой, как с сотрудницей бюро» и «Аллаху акбар» появились на стенах домов в городе Валанс.

«Помощь и поддержка, которую я оказал семье погибшей и сотрудникам бюро трудоустройства не будут запятнаны этими ужасными оскорблениями», — заявил мэр города в своем коммюнике.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в связи с убийством сотрудницы бюро трудоустройства в Валансе все бюро трудоустройства были закрыты.

Напомним, подозреваемый в убийстве сотрудницы бюро трудоустройства уже задержан.