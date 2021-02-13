Вашингтон, 13 февраля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена сообщила 12 февраля, что планирует позволить десяткам тысяч ищущих убежища мексиканцев, которые ожидают рассмотрения их дела иммиграционной службой, въехать в страну, пока над их иммиграционными документами продолжают работать. Об этом пишет Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Примерно 25 тыс. ищущих убежище мексиканцев, которые уже подали заявку в иммиграционную службу США, смогут въехать в страну 19 февраля. Администрация планирует принять мексиканцев в несколько заходов, открывая границу в трех точках и пропуская до 300 человек в день. Однако пока власти отказались раскрывать информацию о том, какие именно посты на границе откроют в первую очередь, из-за страха, что это может спровоцировать наплыв мексиканцев в эти места.

Решение о принятии беженцев направлено на уничтожение одной из самых последовательных стратегий экс-президента Дональда Трампа, который стремился не допустить въезд беженцев в США.

Как 29 января писало ИА REGNUM, президент США Джо Байден планирует отменить жесткие ограничения на легальную иммиграцию, которые, по словам экс-президента Дональда Трампа, необходимы для защиты американских рабочих во время пандемии, спровоцировавшей экономический спад.